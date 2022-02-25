الاعلان عن ادماج الاتحاد النقابي للعمال التونسيين مع اتحاد عمال تونس

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اتفق المكتب التنفيذي للاتحاد النقابي للعمال التونسيين على القيام بعملية ادماج كامل مع المنظمة النقابية اتحاد عمال تونس، "للمساهمة في تكريس التعددية النقابية الحقيقية"، وفق ما جاء في بيان مشترك نشرته كلا المنظمتين.كما تم الاتفاق، على انتقال الهياكل النقابية التابعة للاتحاد النقابي للعمال التونسيين الى مقر اتحاد عمال تونس واندماجهم كل حسب مهامه حتى انعقاد المؤتمر القادم لاتحاد عمال تونس خلال العام الحالي.وجددت المنظمتان مطالبتهما بالقطع مع التفرد والأحادية، مؤكدتين دعمهما لرغبة الشغالين في التحرر مما وصفتاه ب"الحصار المفروض على التعددية النقابية".جدير بالذكر أن الاتحاد النقابي للعمال التونسيين تأسس في ديسمبر 2016 من قبل مجموعة منشقة عن اتحاد عمال تونس، الذي كان قد تأسس يوم 1 ماي 2011 بمناسبة الاحتفال بأول عيد عالمي للشغل بعد الثورة وتضمن بيانه التأسيسي الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية لكل العمال بالفكر والساعد وكذلك المتقاعدين.