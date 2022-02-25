قفصة: الاحتفاظ بأب بسبب الاعتداء بالعنف الشديد على إبنه وتعذيبه


Publié le Vendredi 25 Février 2022 - 16:26 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في قفصة يوم أمس الخميس بالاحتفاظ بأب متشدّد دينيا مصنّف لدى الوحدات الأمنية اصيل معتمدية السند من ولاية قفصة وذلك بتهمة الاعتداء بالعنف الشديد على إبنه البالغ من العمر 8 سنوات بطريقة بشعة (ضرب بخرطوم مطّاطي وحرق بمعدن ساخن) بعد تغيّبه عن الدروس وفق ماذكره اليوم الناطق الرسمي باسم محاكم قفصة حليم عبادة.

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وافاد حليم عبادة في تصريح لـ(وات)، أنّه تمّ إيواء الطفل بقسم الأطفال بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان في قفصة في انتظار عرضه على الطب الشرعي لتحديد الأعراض والآثار التي لحقته ومدتها الزمني، مشيرا كذلك إلى أنّه وقع استدعاء والدته لعرضها على الابحاث لمعرفة ملابسات الحادثة.

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