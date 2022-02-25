المنستير: إلقاء القبض على 3 أشخاص على خلفية تورطهم في الاتجار  ومسك أسلحة نارية دون رخصة

. ..

تمكنت، أمس الخميس، فرقة الشرطة العدلية وفرقة الطريق العمومي وأعوان واطارت منطقة الأمن الوطني بجمال، ومركز الأمن الوطني ببني حسان من ولاية المنستير، من إلقاء القبض على 3 أشخاص، أحدهم متورط في عدّة قضايا، منها الاتجار في الأسلحة النارية بدون رخصة، وفق ما ذكره مصدر أمني مسؤول بالجهة.واضاف ذات المصدر، اليوم الجمعة، في تصريح ل"وات"، أنه تم حجز لدى باقي المتورطين، كمية من الأسلحة النارية بدون رخصة، وعدد من الخراطيش، الى جانب بدلات عسكرية.وأوضح، أنّهم وبعد عمل ارشادي محكم بمدينة زرمدين، تمكنوا أمس الخميس، من إلقاء القبض على شخص مفتش عنه في قضايا مختلفة متعلقة بالتجارة في الأسلحة النارية بدون رخصة وفي الذخيرة، ومسك سلاح ناري بدون رخصة، ومسك واستهلاك مواد مخدرة.واضاف، انهم ألقوا القبض، كذلك، على شخصين آخرين كانت بحوزتهما أسلحة نارية بدون رخصة، وذخيرة (خراطيش) وبدلات عسكرية، مشيرا إلى أنّ كامل المحجوز الذي وقع ضبطه وضع على ذمة البحث.