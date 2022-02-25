منوبة: تنفيذ قرار اخلاء المعلم الاثري "سبيل حمودة باشا" بعد استغلاله دون صفة منذ الثمانينات

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نفذت مصالح ولاية منوبة، صبيحة اليوم الجمعة، عبر لجنة مشتركة بين مصالح الادارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ومعتمدية منوبة والمعهد الوطني للتراث ومركز الامن الوطني بمنوبة، قرار اخلاء للمعلم الاثري "سبيل حمودة باشا" ومساحة خضراء تحيط به على مساحة 3160 مترا مربعا.وياتي ذلك عقب اصدار والي الجهة محمد شيخ روحه، قرار اخلاء منذ 18 فيفري الجاري على اثر معاينة السبيل المرتب منذ سنة 1922، والتثبت من وضعية استغلاله غير القانونية من قبل مواطن بالجهة ودون صفة منذ 1986 .واثبتت اللجنة برئاسة معتمد منوبة بالنيابة عدنان بنصوف، بعد التثبت مع بلدية المكان، ان العقار الذي يضم حديقة مسيجة، ومعلما يشمل السبيل وجابية مهملة وبئر قديمة، هو عقار راجع لملك الدولة وهو مصنف منطقة خضراء مهياة ومعلم اثري مرتب حسب مثال التهيئة العمرانية لبلدية منوبة المصادق عليه منذ سنة 2008.وتولت اللجنة عقب تنفيذ قرار الاخلاء الذي تم في ظروف عادية، تسليمه الى ممثلة المعهد الوطني للتراث المكلفة بالمعالم الاثرية الاسلامية وجيدة الصكوحي التي اكدت ل"وات"، الشروع لاحقا في برمجة دراسة لترميمه وتثمينه واستغلاله وإعادة توظيفه وفق التراتيب القانونية المعمول بهايشار الى أن المعلم الأثري "سبيل حمودة باشا" هو منشأة مائية تتمثل في سقاية أحدثها حمودة باشا الحسيني (1782_1814) على الطريق الرابطة بين الحاضرة تونس وضواحي منوبة سنة 1792 وفق ما جاء في النقيشة التذكارية الموجودة على واجهة المبنى، وقد كانت محطة للاستراحة، وكانت تضمَ عدة ملحقات اندثرت اليوم على غرار مسجد للصلاة ومقهى.ن ع