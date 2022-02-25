وزارة الصحة تقرر التخفيف تدريجيا من الاجراءات المفروضة على الوافدين جراء كورونا وتحيين البروتوكولات الصحية في مختلف القطاعات

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تقرر، اليوم الجمعة، التخفيف تدريجيا بداية من غد السبت، من الاجراءات الوقائية المتعلقة بالتصدي لتفشيء فيروس كورونا على مستوى شروط قبول الوافدين على البلاد التونسية وتحيين البروتكولات الصحية بمختلف القطاعات، نظرا لتحسن المؤشرات الوبائية المتعلقة بجائحة كوفيد 19، وفق ما جاء في بلاغ صادر، عن وزارة الصحة .وتم في هذا السياق إعفاء الوافدين على البلاد التونسية الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة والذين استكملوا التلقيح من إجبارية الاستظهار بالتحاليل المخبرية شريطة الادلاء بشهادة تثبت استكمال التلقيح أو جوزا التلقيح ، بداية من غد السبت الموافق لـ 26 فيفري الجاري.وتفرض الاجراءات الجديدة، حسب البلاغ ذاته، إجبارية استظهار الوافدين غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا التلقيح وتتجاوز أعمارهم 18 سنة، بشهادة تثبت النتيجة السلبية لتحليل مخبري على أن لايتجاوز تاريخ إجرائه 48 ساعة أو نتيجة سلبية لتحليل سريع على أن لايتجاوز تاريخ أجرائه 24 ساعة عند السفر، مع إخضاعهم للحجر الصحي الذاتي لمدة 5 أيام.وفي المقابل يعفى الأطفال الوافدين على تونس الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما من إجبارية الاستظهار بالتحاليل المخبرية أو بشهادة التلقيح أو جواز التلقيح .كما أقرت الوزارة القيام بإجراء تحاليل سريعة أو مخبرية للذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة لتقصي فيروس سارس كوف 2 بصفة عشوائية حال الوصول إلى البلاد التونسية وفي صورة إيجابية التحليل يتم إخضاع الوافد المعني إلى الحجر الصحي الذاتي لمدة 5 أيام وفي صورة ظهور أو تواصل الأعراض يتم تمديد الحجر إلى سبعة أيام.وبالنسبة للوافدين بغرض التداوي ، فهم يخضعون، حسب البلاغ، للاجراءات سالفة الذكر مع تعليق العمل على الحصول على ترخيص مسبق من طرف مصالح وزارة الصحة التونسية.كما تقرر تعليق العمل بمنظومة " E7MI " حتى اشعار اخر.وبالنسبة لتحيين البرتكولات الصحية في مختلف القطاعات فقد تقرر بداية من يوم 1 مارس القادم الترفيع في طاقة الاستيعاب إلى 100 بالمائة بالنسبة للفضاءات المفتوحة والترفيع في طاقة الاستيعاب إلى 75 بالمائة بالنسبة للفضاءات المغلقة مع ضرورة الاستظهار بجواز التلقيح وإجبارية ارتداء الكمامة وتهوئة الفضاءات المذكورة فضلا عن الترفيع في طاقة الاستيعاب بالنسبة للنقل السياحي إلى نسبة 100 بالمائة.وبداية من 1 أفريل القادم ، تقرر الترفيع في طاقة الاستيعاب إلى 100 بالمائة بالنسبة للفضاءات المغلقة مع ضرورة الاستظهار بجواز التلقيح وإجبارية ارتداء الكمامة وتهوئة الفضاءات المذكورة والحرص على تكثيف عمليات التلقيح والتطعيم بجرعات تعزيز المناعة مع تشديد مراقبة جواز التلقيح والاجراءات الوقائية الفردية بكل القطاعات.وذكر البلاغ أنه سيتمتحيين البروتوكولات الصحية حسب تطور الحالة الوبائية لجائحة كوفيد 19.