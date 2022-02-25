المترو 4: حركة الجولان على سكة واحدة بين محطتي بوشوشة والسعيدية بداية من يوم غد السبت


Publié le Vendredi 25 Février 2022 - 14:42 قراءة: 0 د, 17 ث
      
اعلنت شركة النقل بتونس، إنّ حركة جـولان الـمترو رقم 4 بين محطتي بوشوشة والسعيدية ستكون على سكة واحدة و ذلك بداية من يوم السبت 26 فيفري 2022 إلى غاية يوم الأربعاء 09 مارس 2022.

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وارجعت الشركة، في بلاغ لها الجمعة، هذا الاجراء الى الأشغال المزمع القيام بها على مستوى السعيدية وهي تندرج في إطار تحسين البنية التحتية.


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