المترو 4: حركة الجولان على سكة واحدة بين محطتي بوشوشة والسعيدية بداية من يوم غد السبت

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اعلنت شركة النقل بتونس، إنّ حركة جـولان الـمترو رقم 4 بين محطتي بوشوشة والسعيدية ستكون على سكة واحدة و ذلك بداية من يوم السبت 26 فيفري 2022 إلى غاية يوم الأربعاء 09 مارس 2022.وارجعت الشركة، في بلاغ لها الجمعة، هذا الاجراء الى الأشغال المزمع القيام بها على مستوى السعيدية وهي تندرج في إطار تحسين البنية التحتية.