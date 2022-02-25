الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بقبلي يرفض دعوة مديري المؤسسات التربوية لحضور اجتماع مخصص للاستشارة الالكترونية

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اصدر الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بقبلي مساء امس الخميس بيانا عبر من خلاله عن استهجانه ورفضه "التوظيف السياسي للمؤسسات التربوية" وذلك على خلفية دعوة عدد من مديري هذه المؤسسات من قبل السلط الجهوية لحضور اجتماع مخصص للاستشارة الوطنية الالكترونيةواوضح كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي عبد الله الغالي ل"وات" انه وعلى اثر تلقي عدد من مديري المؤسسات التربوية بدوز الكبرى دعوة من قبل معتمد دوز الشمالية لحضور اجتماع حول الاستشارة الوطنية الالكترونية فان الفرع الجامعي يعبر عن رفضه لمثل هذه الدعوة التي تقحم المؤسسات التربوية في المجال السياسي، واشار الى ان مديري هذه المؤسسات مهامهم تربوية وبيداغوجية بالاساس وليس من مشمولاتهم مسالة الاستشارة الوطنيةواضاف ان البيان دعا كافة المديرين والاساتذة الى الامتناع عن حضور هذه الاجتماعات وعدم الانخراط في مثل هذا المسعى التسييسي للمؤسسات التربوية، وذلك في اطار الالتزام بتحييد المرفق التربوي عن التجاذبات والصراعات التي لا تخدم الشان التربوي وضمانا لاستقرار المؤسسات وتجنيبها ما من شانه ان يهدد السلم الاجتماعي داخلهاكما دعا نص البيان السلط الجهوية والمحلية الى سحب هذه الدعوة والكف عن مثل هذه الممارسات "المخلة باستقلالية المرفق العمومي"، مشيرا الى ان الاستشارة الوحيدة المرحب بها من قبل الاساتذة في مؤسساتهم هي تلك المتعلقة بالاصلاح المنظومة التربوية وتطوير المرفق العموميومن ناحية اخرى، اكد الغالي ل"وات" ان هذا الموقف ليس موقفا من الاستشارة في حد ذاتها بل يمثل موقفا من اقحام المؤسسة التربوية في الشان السياسي.حمد