المركز التونسي المتوسطي يوزع كميات من مواد التعقيم والكمامات والمواد الاسعافية لفائدة 45 مؤسسة تربوية بمناطق نائية

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وزّع المركز التونسي المتوسطي كميات من مواد التعقيم والكمامات ومواد اسعافات أولية لفائدة 45 مؤسسة تربوية بمناطق نائية في ولايات القصرين وقفصة وجندوبة، حسب ما أفادت به مديرته، أحلام النصيري. وأضافت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أن الكميات الموزعة، خلال شهري جانفي وفيفري 2022، قدرت ب20 ألف كمامة وأكثر من 4 آلاف لتر من المحلول المعقم لليدين و 450 ألف لتر من معقم الأرضيات وكمية هامة من المواد الإسعافية الضرورية.ولفتت إلى أن هذه البادرة تتنزل في إطار مشروع "مدرسة مواطنية ضد كوفيد" الذي انطلق في شهر سبتمبر 2021 بالشراكة مع منظمة أطباء العالم وبتمويل قيمته 140 الف دينار.وأشارت إلى أن المشروع تم تنفيذه على مرحلتين، شملت المرحلة الأولى منها أنشطة توعية بشروط السلامة بالمؤسسات التربوية المعنية وتوزيع كمية من مواد التعقيم والكمامات، خلال أشهر نوفمبر وأكتوبر وديسمبر 2021، تلتها مرحلة توزيع المواد المذكورة خلال شهري جانفي وفيفري 2022 .وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى دعم دور نوادي الصحة بالمؤسسات التربوية وتنظيم دورات تكوينية لفائدة المربين والتلاميذ حول التدخلات الآمنة والاسعافات الأولية.كما يرمي المشروع، حسب النصيري، الى الحد من انتشار كوفيد-19 ومن الانقطاع عن التدريس وتوجيه دور المدرسة نحو دورها الأساسي التعليم والتربية ومعاضدة مجهودات الدولة في ظل ضعف الموارد المالية وضيق حال معظم المستهدفين لانحدارهم من عائلات معوزة.