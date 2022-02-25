متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 25 فيفري

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الكاف: رصد حالة وفاة و45 اصابة جديدة بكوفيد 19

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المنستير: تسجيل حالة وفاة و88 إصابة و269 حالة تعافي إضافية

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 93 عينة رفعت بتاريخ 23 فيفري تواصل تسجيل نسبة إيجابية مرتفعة لعدوى فيروس "كورونا" المستجد في ولاية الكاف حيث أفرزت رصد حالة وفاة و45 اصابة جديدة أي بنسبة إيجابية قدرها 48 فاصل 38 بالمائة، وفق ما افاد به رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة عبد الباقي الجمني "وات"وجاء في التحيين اليومي الجديد للوضع الوبائى لكوفيد 19 في ولاية الكاف استقرار الحالة الصحية في المستشفيات التي يقيم فيها 27 مصابا منهم 06 يقيمون في اقسام الانعاش والعلاج المكثف فيما تراجع عدد الحالات النشيطة المسجلة في الجهة خلال ال05 أيام الأخيرة إلى مستوى 231 حالةويرتفع وفق التحيين الجديد إجمالي الوفيات المسجلة بالجهة إلى 748 شخصا وعدد الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي الى 24943 شخصا تعافى منها 24731 شخصاوجددت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف تحذيرها بضرورة الالتزام باحترام البروتوكول الصحي في كل جوانبه حفاظا على سلامة الجميع وحرصا على كسر حلقة العدوى بالفيروسشهدت الدائرة الصحية بمعتمدية زرمدين بولاية المنستير التصريح بتاريخ 23 فيفري الجاري بحالة وفاة إضافية بفيروس "كورونا" المستجد، و88 إصابة إضافية و269 حالة تعافي ليرتفع العدد الجملي للوفيات إلى 1132 حالة وفاة، و57 ألفا و319 إصابة من بينها 53 ألفا و640 حالة شفاء، وفق ما أعلنت عنه اليوم الجمعة الإدارة الجهوية للصحةوانخفضت الحالات النشطة بتاريخ 23 فيفري الجاري إلى 2547 حالة مقابل 2730 حالة نشطة بتاريخ 22 فيفري الجاري في حين تطور عدد الحالات المصابة المقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة إلى 52 حالة مقابل 49 حالة بتاريخ 22 فيفري 2022.ويتواصل نسق تراجع الإصابات بالجهة منذ نهاية شهر جانفى الماضي حيث بلغت في ظرف أسبوعين (ال14 يوما الأخيرة وإلى حدّ 23 فيفري الجاري) 1167 إصابة أي 193 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن بولاية المنستير.وسجلت الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير تطورا في نسبة التغطية بالجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد التي بلغت بتاريخ 24 فيفري الجاري 60 فاصل 21 في المائة، وبالجرعة الثانية 39 فاصل 23 في المائة، و53 فاصل 71 في المائة بالنسبة إلى الذين استكملوا التلقيح من مجموع سكان ولاية المنستير.وأكد من جهته في تصريح ل"وات" المختص في علم الفيروسات بكلية الصيدلة بالجهة وعضو اللّجنة العلمية لمجابهة فيروس "كورونا" محجوب العوني أهمية دعم القاعدة المناعية بالتلاقيح وخاصة الجرعة التعزيزية التي توفر رصيد حماية من كل الإصابات حتى المستقبلية نظرا للتقارب ما بين السلالات المتعاقبة لفيروس "كورونا" لوجود جذع مشترك بينها محذرا من قدرة فيروس "كورونا" على امتلاك طفرات وعلى التأقلم مع المحيط وقد يتمكن من العودة مجددا.