وزارة الصحة تدين الاعتداءات على منظوريها ومؤسساتها وتتعهّد بمقاضاة المعتدين


Publié le Vendredi 25 Février 2022 - 09:35 قراءة: 0 د, 26 ث
      
عبّرت وزارة الصحة، في بلاغ نشرته مساء أمس الخميس، عن رفضها لكل أشكال العنف المسلطة على إطارات واعوان الوزارة، محذرة من تعمد البعض الى تعطيل السير العادي للعمل بالمؤسسات الصحية. وحذّرت، مما ينجر على الاعتداءات من تهديد لسلامة المرضى وحقهم في الإسعاف والنجدة والصحة، متعّهدة بمقاضاة المعتدين وتتبعهم جزائيا.

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وجدّدت تأكيدها الحرص على السلامة الجسدية لكل منظوريها وحرمة مؤسساتها.
وجاء هذا التّنديد على خلفية الإعتداء الجسدي واللفظي الذي تعرض له الاطار الطبي وشبه الطبي بقسم الاستعجالي والاسعاف الطبي بالمستشفى الجهوي بتطاوين يوم الاثنين 21 فيفري الجاري.

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