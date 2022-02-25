وزير الشؤون الاجتماعية يبحث مع رئيس وحدة الحوار الاجتماعي بمنظمة العمل الدولية بجنيف سبل تعزيز التعاون الثنائي


Publié le Vendredi 25 Février 2022 - 09:22 قراءة: 0 د, 48 ث
      
خصص اللقاء الذي جمع مساء الخميس، وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي برئيس وحدة الحوار الاجتماعي بمنظمة العمل الدولية بجنيف، يوسف غلاب، المشرف الفني على مشروع "دعم إدارة العمل والحوار الاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية "، لبحث سبل تعزيز التعاون مع المنظمة لا سيما الانطلاق في انجاز هذا المشروع مع الأطراف الاجتماعية الثلاث.

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وأكد الوزير خلال اللقاء المنعقد بمقر الوزارة العلاقة الوثيقة التي تجمع تونس بمنظمة العمل الدولية، مبرزا حرص الأطراف الاجتماعية على تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي لتجاوز كل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد والانطلاق الفعلي في الإصلاحات العميقة.
ومن جهته عبر يوسف غلاب عن استعداد منظمة العمل الدولية لمواصلة دعم تونس، مبينا الخطوات الإيجابية التي سجلها الاجتماع الأول للجنة قيادة مشروع" دعم إدارة العمل والحوار الاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية " بين الأطراف الاجتماعية.

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ويبلغ عدد المشاريع بين المنظمة وتونس 19 مشروعا منها: مشروع النهوض بالعمل اللائق في شمال افريقيا ومشروع "كلنا ضد عمل الأطفال" ومشروع "دعم الهجرة المتوازنة" و "دعم إدارة العمل والحوار الاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية "




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