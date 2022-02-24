كورونا: "نزول المعدل اليومي للعينات الإيجابية تحت 20 بالمائة يعد المؤشر الأهم على بداية الخروج من الموجة الحالية" (مدير الصحة الوقائية)

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أكد الدكتور سمير لحول، مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، الخميس، في تصريح لـ"وات"، أنه "لا يمكن الحديث عن بداية الخروج من الموجة الحالية لفيروس كورونا المستجد، إلا إذا نزل المعدل اليومي للعينات الإيجابية دون العشرين بالمائة".وبين لحول أنه بالرغم من تراجع عدد الإصابات اليومية في الجهة، فإن عدد الوفيات في ارتفاع، مع تواصل نسبة إشغال أسرة الانعاش بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر عند أقصى مستوى (10 أسرة).ولفت المتحدث إلى وجود ما اعتبره "جيوبا" للفيروس التاجي لا زالت ترصد في العديد من المناطق، على غرار أولاد الشامخ والمهدية وملولش وسيدي علوان.وشدد، في ذات السياق، على أن نسبة إقبال المواطنين على الجرعة المعززة للقاح فيروس كورنا يعد "ضعيفا جدا"، إذ تسجل الفرق الطبية تطعيم 8 بالمائة فقط من المدعوين.وأكد أهمية تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح "لتركيز قاعدة مناعية جيدة في حال ظهر متحور جديد من فيروس كوفيد 19".وبين لحول أنه من المنتظر أن تعيش البلاد فترة هدوء قد تمتد لأكثر من شهرين في حال تم تخطي الموجة الحالية في الأيام العشرة الأولى من شهر مارس 2022.وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ286 عينة، صدرت اليوم، وفاة مصاب واحد وتسجيل 66 إصابة جديدة بالفيروس التاجي (23 بالمائة من العينات المختبرة) مقابل تعافي 179 مصابا.وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 15 بالشابة و10 بكل من المهدية وأولاد الشامخ و9 بسيدي علوان و8 بملولش و5 بكل من شربان وقصور الساف إلى جانب إصابتين (02) بالسواسي وإصابة واحدة بهبيرة.وأحصت الجهة، منذ بداية الجائحة، 34 ألفا و935 إصابة من بينها 33 ألفا و156 حالة شفاء و882 حالة وفاة و963 حالة نشطة (حاملة للفيروس).وتلقى 138 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا لفيروس كورونا من بينهم 69 انتفعوا بالجرعة الأولى و6 بالجرعة الثانية و58 بالجرعة الثالثة فيما تلقى 5 مواطنين تطعيما بغاية السفر.وبلغ مجموع المنتفعين بجرعة واحدة 235 ألفا و426 فردا (50ر53 بالمائة من السكان) مقابل 205 آلاف و966 ملقحا بصفة كاملة (81ر46 بالمائة).