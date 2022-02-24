تظاهرة إحياء ذكرى ملحمة 7 مارس ببن قردان: برنامج متنوع يجمع بين الجانب الرمزي والاستشرافي بفقرات ثرية

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أعلنت الهيئة المؤقتة لتنظيم التظاهرة الدولية لإحياء ذكرى ملحمة 7 مارس ببن قردان، في ندوة صحفية عقدتها اليوم الخميس ببن قردان، عن برنامج الذكرى السادسة لهذه الملحمة الذي سينطلق يوم 2 مارس المقبل ويختتم يوم 7 مارس بفقرات جاءت متنوعة.فقد جمعت بين الجانب الرمزي وبين الجانب العلمي والفكري، وجوانب أخرى تنشيطية وثقافية ورياضية وشبابية متعددة، ساهمت لجان تكونت للغرض في إعدادها رغم قصر الوقت، إلا أن تجاوب مختلف السلط مركزيا وجهويا ومحليا، ساهم في تضافر كل الجهود والتحمس لتكون دورة في حجم ملحمة خطت بأحرف من ذهب بطولات وتضحيات منطقة استطاعت أن تكسر شوكة الارهاب، وفق جلال عبد الكبير، منسق الهيئة.وتسعى هذه الدورة لأن تكون مناسبة لاسترجاع صفحات من تاريخ، هو راسخ في الاذهان، يستحضر أدق تفاصيله كل ابناء بن قردان، وذلك من خلال معرض وثائقي تحت عنوان "ملحمة بن قردان.. حتى لا ننسى"، ومن خلال عرض فيلم "حارس الحصن"، الذي يحمل مشاهد واقعية وصورة حية بكل آلامها ومشاعر الفخر والاعتزاز بها.كما حرصت الدورة على أن تكون فرصة أخرى لاستشراف المستقبل، من خلال التفكير في تغيير الواقع التنموي للمنطقة واستشراف واقع افضل لها بعد عدة عقود من التهميش، رغم إمكانياتها ومقدراتها الطبيعية والفلاحية والبيئية القادرة على أن تستثمر في مخطط تنموي ناجح يغير المشهد التنموي بها، وذلك ببرنامج علمي فكري سيتضمن ندوات تنموية ستشخص الواقع وتستشرف وتخطط لبناء مستقبل افضل اقتصاديا وسياحيا. لذلك سيتم بالمناسبة الاعلان عن مسلك سياحي جديد سيدرج المنطقة مع بقية المسالك السياحية بجربة وجرجيس، إلى جانب إصدار كتاب يتضمن كل الندوات التي ستقدم في التظاهرة تكون بمثابة مرجع للمستثمر، وبعث منصة كفاءات من أبناء بن قردان الذين تقلدوا مناصب ولهم إسهاماتهم في عدة مجالات، وفق على زغدود، عن لجنة الندوات.ينطلق برنامج التظاهرة يوم 2 مارس، تاريخ أول عملية إرهابية توصلت القوات الامنية خلالها إلى القضاء على 5 ارهابيين تحصنوا داخل منزل بمنطقة العويجاء، فكانت بمثابة عملية جس نبض سبقت أحداث يوم 7 مارس.وتتضمن هذه الدورة، التي ستفتتح باستعراض لتشكيلات عسكرية وأمنية، جانبا ثقافيا ورياضيا من خلال سهرات تراثية تجمع بين الشعر الشعبي والاغاني التراثية، وعرض ملحمي تحت عنوان "ناس جواد" يؤثثه 35 ممثلا وراقصا من أبناء المنطقة، وأمسيات شعرية عربية يشارك فيها شعراء من تونس والجزائر وسوريا والعراق، وسهرة "بانوراما الأصوات"، وعرض موسيقي وطني وسهرة للأغنية الوطنية.أما في المجال الرياضي والشبابي، فستنتظم دورة في كرة القدم ودورة عربية للأكاديميات في كرة القدم من تونس والجزائر وليبيا، ودورة في الشطرنج، وبطولة وطنية للرياضات الفردية، وماراطون ومسابقة في الدراجات الهوائية، وفق عبد السلام الدوزي، عن لجنة الشباب والرياضة، الذي أكد أن الفقرات تسعى لأن توجه رسالة مفادها أن بن قردان، مثلما نجحت في التصدي للإرهاب، فإنها ستنجح في حسن إحياء ذكرى تعتز بها.وسيكون في هذه الدورة للمراة الحرفية بالخصوص مكانها في معرض يروج لمنتوجاتها وابتكاراتها، وخاصة منها الزربية، التي ستنتظم مسابقات حولها، وفق نجاة الزرن، عن لجنة المعارض.