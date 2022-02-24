هناك جذع مشترك للسلالات المتعاقبة لفيروس كورونا يمكن مقاومته بالتلاقيح وخاصة الجرعة التعزيزية" (محجوب العوني)

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أكد أستاذ علم الفيروسات بكلية الصيدلة بالمنستير وعضو اللّجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا محجوب العوني اليوم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أنّ هناك جذع مشترك للسلالات المتعاقبة لفيروس كورونا المستجد يمكن مقاومته بالتلاقيح.وأوضح العوني أنّ اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا أبقت لذلك "على تشثبثها بدعم القاعدة المناعية بالتلاقيح وخاصة الجرعة التعزيزية التي تعطي رصيد حماية لكل الإصابات حتى المستقبلية نظرا للتقارب ما بين السلالات المتعاقبة".وحذر ذات المصدر من فيروس كورونا المستجد الذي له قدرة على امتلاك طفرات وعلى التأقلم مع المحيط خاصة وانه يتمكن من العودة مجددا مبيّنا أن تونس هي الان في الوجه المنحدر للمرحلة الخامسة من فيروس كورونا المستجد إذ بدأت العديد من المؤشرات منذ أسبوع في التراجع مبينا ان المعدلات الوطنية لا يمكن ان تخفي التفاوت بين الجهات إذ هناك مؤشرات مازالت مرتفعة في بعض الولايات .