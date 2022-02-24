باجة: العثور على أكثر من 14 طنا من السكر المدعم فى منزل بأحد الاحياء الشعبية بمدينة باجة

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عثر فريق مشترك للمراقبة الاقتصادية بباجة، اليوم الخميس، على 14,2 طنا من مادة السكر بمنزل يقع بأحد الاحياء الشعبية بمدينة باجة.وأكد يسري الدمرجي، المدير الجهوى للتجارة بباجة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الكميات من السكر المدعم، عثر عليها فريق يتكون من مصالح التجارة والشرطة البلدية وفرق شرطة الطريق العمومي والعدلية والنجدة لدى أحد صانعي الحلويات التقليدية، كان ينوى استعمالها فى شهر رمضان، موضحا أنه تم تأمين هذه الكميات لدى الديوان التونسي للتجارة.وأضاف أنه تم خلال الأيام الثلاثة الأخيرة أيضا حجز 4,2 أطنان من مادة الفارينة مجهولة المصدر على متن شاحنة.