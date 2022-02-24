تدشين جهاز محاكاة الصيد البحري الأول من نوعه في تونس بقيمة 252 ألف دولار

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تم الخميس، بمركز التدريب المهني للصيد البحري بطبرقة، تدشين جهاز محاكاة الصيد البحري الأول من نوعه بقيمة 252 ألف دولار، وذلك بحضور سفير الولايات المتحدة بتونس دونالد بلوم والمدير العام لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي خميس الزياني.ويمثل جهاز المحاكاة الجديد الممول من قبل الولايات المتحدة، وفق بلاغ صادر عن سفارة الولاية المتحدة بتونس ، تلقت وات نسخة منه، أداة تعليمية مبتكرة، عبر إتاحة نموذجا واقعيا لعمليات الملاحة والصيد البحري، مما يساهم في تحسين جودة التكوين المهني، ورفع مستوى قطاع صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية.ويندرج اقتناء جهاز المحاكاة ضمن مشروع بتكلفة جملية بقيمة 5 ملايين دولار، يهدف إلى تطوير القطاع الفلاحي في تونس، وذلك بالشراكة مع وزارة الفلاحة، من خلال توفير المساعدة التقنية لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، والعمل على تحديث خمسة مراكز تكوين في تاكلسة وشط مريم وحكيم الجنوبية و طبرقة وسبيطلةوسيتمكن أكثر من 200 شاب وشابة بفضل التكوين والمعدات الجديدة المقدمة، من اكتساب مهارات متنوعة ودخول أسواق جديدة في مركز التدريب المهني للصيد البحري بطبرقة