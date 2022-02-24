القصرين : التفطّن إلى وجود شهادتين علميتين مدلّستين لمترشحين لمناظرة انتداب رقباء الحرس الوطني

تفطّنت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني في القصرين ، اليوم الخميس، إلى وجود شهادتين مدرسيتين مدلّستين بعد التّحري في الشهائد العلمية المقدّمة من قبل مترشحين لدورة رقباء الحرس الوطني دورة 2021-2022 وفق مصدر أمني بالجهة.
وأوضح ذات المصدر في تصريح لــ(وات) أنه عند التحرّي مع أحد المترشحين لاجتياز المناظرة المذكورة اعترف بأن الشهادة المدرسية التي قدّمها في ملفّ ترشّحه كانت مدلّسة وقد تحصّل عليها من قبل شخص مقابل مبلغ مالي قدره 300 دينار.
وأضاف أن النيابة العمومية أذنت بعد إعلامها بالموضوع بمباشرة البحث في قضيّتين عدليتين من أجل التدليس واستعمال مدلّس والمشاركة في ذلك والاحتفاظ بالمترشّح الأول للمناظرة مع الشخص الذي قام بتسليمه الشهادة واتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما وإدراج مترشّح ثان محلّ تفتيش .
وأوضح ذات المصدر في تصريح لــ(وات) أنه عند التحرّي مع أحد المترشحين لاجتياز المناظرة المذكورة اعترف بأن الشهادة المدرسية التي قدّمها في ملفّ ترشّحه كانت مدلّسة وقد تحصّل عليها من قبل شخص مقابل مبلغ مالي قدره 300 دينار.
وأضاف أن النيابة العمومية أذنت بعد إعلامها بالموضوع بمباشرة البحث في قضيّتين عدليتين من أجل التدليس واستعمال مدلّس والمشاركة في ذلك والاحتفاظ بالمترشّح الأول للمناظرة مع الشخص الذي قام بتسليمه الشهادة واتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما وإدراج مترشّح ثان محلّ تفتيش .
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 241671