القصرين : التفطّن إلى وجود شهادتين علميتين مدلّستين لمترشحين لمناظرة انتداب رقباء الحرس الوطني

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تفطّنت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني في القصرين ، اليوم الخميس، إلى وجود شهادتين مدرسيتين مدلّستين بعد التّحري في الشهائد العلمية المقدّمة من قبل مترشحين لدورة رقباء الحرس الوطني دورة 2021-2022 وفق مصدر أمني بالجهة.وأوضح ذات المصدر في تصريح لــ(وات) أنه عند التحرّي مع أحد المترشحين لاجتياز المناظرة المذكورة اعترف بأن الشهادة المدرسية التي قدّمها في ملفّ ترشّحه كانت مدلّسة وقد تحصّل عليها من قبل شخص مقابل مبلغ مالي قدره 300 دينار.وأضاف أن النيابة العمومية أذنت بعد إعلامها بالموضوع بمباشرة البحث في قضيّتين عدليتين من أجل التدليس واستعمال مدلّس والمشاركة في ذلك والاحتفاظ بالمترشّح الأول للمناظرة مع الشخص الذي قام بتسليمه الشهادة واتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما وإدراج مترشّح ثان محلّ تفتيش .