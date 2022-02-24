تأجيل قرار اضراب قطاع المحروقات المقرر غدا الجمعة وبعد غد السبت الى 18 و 19 مارس القادم

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قرّرت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية المنضوية تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، تأجيل قرار اضراب قطاع المحروقات المقرر يومي 25 و 26 فيفري الجاري الى غاية 18 و 19 مارس القادم، وفق ما أفاد به كاتب عام االجامعة، محمد البرني خميلة.وأوضح، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن التأجيل جاء بناء على طلب من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة لدراسة المطالب المقترحة من المهنيين.ويطالب مهنيو القطاع بزيادة في الأجور، وهو مطلب تم طرحه منذ جوان 2021، غير أن اتفاق الزيادة في الأجور في القطاع الخاص الموقع في 1 جانفي 2022 لم يرضي، حسب خملية، قطاع موزعي المحروقات.واعتبر أن الاشكالية تهم مجمع توزيع المحروقات الذي يضم 4 شركات خاصة، لافتا إلى أن الزيادة في الاجور في القطاع الخاص المتفق عليها، لاترتقي إلى المطلوب.