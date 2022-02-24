لقاء مرتقب غدا الجمعة يجمع وزير التشغيل بالمعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا لبحث ايجاد حلول بديلة للقانون عدد 38

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أفاد رئيس الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل والمعنيين بالقانون عدد 38 كريم ترعة اليوم الخميس أنه من المنتظر أن يجتمع غدا الجمعة عدد من ممثلي الجمعية بوزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي لبحث سبيل إيجاد حلول بديلة للقانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العموميوأضاف كريم ترعة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن هذا الاجتماع من شأنه أن يحسم مآل التحركات الاحتجاجية المقررة لنفس اليوم في حال لم يتم التوصل الى حلول ترضي جميع الأطراف مؤكدا تمسكهم بتفعيل القانون عدد 38 لاسيما وأنه لم يصدر بعد أي قرار رسمي يقضي بإلغائهوعبر عن رفض أغلب المعطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا للحلول البديلة على غرار بعث مشاريع أو الترويج للشركات الأهلية وهو مسار طويل الأمد حسب تقديرهوللاشارة لفتت الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل والمعنيين بالقانون عدد 38 في بيان لها اليوم الى أن ملف تشغيل أصحاب الشهادات العليا عرف حالة من التجميد مع جميع الحكومات المتعاقبة منذ الثورة الى اليومواعتبرت أن عدم الإيفاء بتطبيق مضمون القانون رغم ختمه من رئيس الجمهورية قيس سعيد ومصادقة مجلس نواب الشعب المجمدة أعماله ونشره بالرائد الرسمي فيه "تلاعب" حسب توصيفها من السلطتين بمآل و طموحات فئة أصحاب الشهادات الجامعية المعطلين ممن طالت بطالتهموشددت على أن الاستحقاقات الحقيقية لهذه الفئة هي بالأساس اجتماعية وفي علاقة جذرية بالحق في الشغل والحق في العيش الكريم رافضة قبول تأجيل المطالب تحت مسميات "ترتيب الأولويات" للحكومة .