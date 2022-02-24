لقاء مرتقب غدا الجمعة يجمع وزير التشغيل بالمعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا لبحث ايجاد حلول بديلة للقانون عدد 38


Publié le Jeudi 24 Février 2022 - 11:16 قراءة: 1 د, 11 ث
      
وات - أفاد رئيس الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل والمعنيين بالقانون عدد 38 كريم ترعة اليوم الخميس أنه من المنتظر أن يجتمع غدا الجمعة عدد من ممثلي الجمعية بوزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي لبحث سبيل إيجاد حلول بديلة للقانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي

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وأضاف كريم ترعة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن هذا الاجتماع من شأنه أن يحسم مآل التحركات الاحتجاجية المقررة لنفس اليوم في حال لم يتم التوصل الى حلول ترضي جميع الأطراف مؤكدا تمسكهم بتفعيل القانون عدد 38 لاسيما وأنه لم يصدر بعد أي قرار رسمي يقضي بإلغائه

وعبر عن رفض أغلب المعطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا للحلول البديلة على غرار بعث مشاريع أو الترويج للشركات الأهلية وهو مسار طويل الأمد حسب تقديره
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وللاشارة لفتت الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل والمعنيين بالقانون عدد 38 في بيان لها اليوم الى أن ملف تشغيل أصحاب الشهادات العليا عرف حالة من التجميد مع جميع الحكومات المتعاقبة منذ الثورة الى اليوم

واعتبرت أن عدم الإيفاء بتطبيق مضمون القانون رغم ختمه من رئيس الجمهورية قيس سعيد ومصادقة مجلس نواب الشعب المجمدة أعماله ونشره بالرائد الرسمي فيه "تلاعب" حسب توصيفها من السلطتين بمآل و طموحات فئة أصحاب الشهادات الجامعية المعطلين ممن طالت بطالتهم

وشددت على أن الاستحقاقات الحقيقية لهذه الفئة هي بالأساس اجتماعية وفي علاقة جذرية بالحق في الشغل والحق في العيش الكريم رافضة قبول تأجيل المطالب تحت مسميات "ترتيب الأولويات" للحكومة .

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