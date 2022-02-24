عمال الحضائر ممن سنهم دون 45 سنة يدخلون بداية من الاثنين القادم في تحركات احتجاجية

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دعا مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر ممن سنهم دون 45 سنة اليوم الخميس الى الدخولفي اعتصامات واحتجاجات يومية في كل الجهات بداية من يوم الاثنين 28 فيفري الجاري على خلفية تأجيل الحكومة للمرة الثانية انزال التحيين النهائي للدفوعات بالمنصة الرقمية الخاصة الذي كان مقررا يوم 15 فيفري الجاريكما دعا المجمع في بيان له الى تنظيم يوم غضب (3 مارس القادم) واضراب مفتوح واعتصام في القصبة بداية من 10 مارس القادم مؤكدا تمسكهم بحق الانتداب رافضين كل "التعلات" حول عجز الميزانية معبرين عن حالة الاحتقان والغضب بسببما أسموه سياسة "المماطلة" التي تنتهجها الحكومة وسابقاتها من الحكوماتوشدّد المجمع على تسوية عادلة تحفظ حقوق عمال الحضائر رافضين ما تخفيه الحكومة من رضوخ لتعليمات صندوق النقد الدولي الداعية الى ايقاف كل الانتدابات والتخفيض في كتلة الأجور حسب نص البيانوطالب بالتفعيل العاجل للأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021 المتعلق بانهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والفلاحية وبقرار وزيرة الوظيفة العمومية المؤرخ في 16 جويلية 2021وناشد الاتحاد العام التونسي للشغل الى معاضدة مجهوداتهم من أجل تطبيق مضمون اتفاق 20 أكتوبر 2020 في الجزء الذي يخص ممن سنهم دون 45 سنةوللاشارة كانت رئاسة الحكومة قد أعلنت في بلاغ لها يوم 12 جانفي 2022 أنها ستشرع بداية من شهر فيفري 2022 في تسوية وضعية عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية الّذين لا يتجاوز سنّهم 45 سنة في تاريخ 20 أكتوبر 2020وأوضحت رئاسة الحكومة أنها قامت بتوزيع عملة الحضائر المعنيين الى خمس دفعات من الأكبر إلى الأصغر سنّا، أوردتها في المنصة الرقمية لتسوية وضعية عملة الحضائر دون 45 سنة.