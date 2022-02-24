متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 24 فيفري

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مدنين: تسجيل حالة وفاة و125 اصابة بفيروس "كورونا" منها نتائج عينات متخلدة

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الكاف: تسجيل حالة وفاة و51 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

قبلي: 3 وفيات و211 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الفترة الممتدة بين 14 و23 فيفري الجاري

تطاوين: تسجيل حالتي وفاة في تطاوين الشمالية و49 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الاخيرة، حالة وفاة (01) بسبب الاصابة بفيروس "كورونا" و125 اصابة جديدة منها 3 اصابات وافدة (اثنين من ليبيا وحالة من بلد اوروبي) و122 اصابة محلية وذلك من جملة 732 عينة منها نتائج عدة عينات متخلدة، لتبلغ نسبة ايجابية التحاليل 17 فاصل 1 بالمائةوبين مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة ل(وات) زيد العنز ان جملة حالات الوفاة منذ ظهور الجائحة ارتفعت الى 1420 حالة وفاة من جملة 49992 اصابة محليةوتوزعت الاصابات المحلية الجديدة بجرجيس ب43 اصابة منها حوالي 25 اصابة متخلدة ومدنين الجنوبية ب30 اصابة منها 20 اصابة متخلدة وكل من سيدي مخلوف وبن قردان وحومة السوق ب10 اصابات وبني خداش ب9 اصابات وميدون ب7 اصابات.ومن بين الاصابات المحلية المسجلة، 20 اصابة لدى التلاميذ وحالتين لدى اطفال قبل سن الدراسة ليرتفع اصابات شهر فيفري للاطفال الى 587 اصابة والاطفال الى 95 اصابة.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الخميس، في في تحيين جديد لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا"، عن تسجيل حالة وفاة و51 إصابة جديدة بـ"كوفيد 19"، وذلك بعد صدور نتائج 122 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 22 فيفري أي بنسبة إيجابية قدرت بـ 41.80 بالمائة.وبموجب الاحصائيات الجديدة، يرتفع إجمالي الوفيات المسجلة بالجهة بسبب الوباء إلى 747 شخصا، وعدد الإصابات المؤكدة الى 24 ألفا و898 حالة تماثلت من بينها 24 ألفا و667 حالة للشفاء.وأظهر التحيين الجديد أيضا استقرارا في عدد المصابين بوباء "كورونا" والمقيمين بالمستشفيات في حدود 27 شخصا، منهم 4 أشخاص يخضعون للمتابعة في اقسام الانعاش والعلاج المكثف، فيما انخفض عدد الحالات النشيطة المسجلة بالجهة خلال الأيام الخمسة الأخيرة إلى 231 مصابا.سجلت مصالح الادارة الجهوية للصحة بقبلي، 3 حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس "كورونا" خلال الفترة الممتدة بين 14 و23 فيفري الجاري، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات المصرح بها للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة منذ بداية الجائحة الى اليوم، إلى 564 حالة، وفق ما أكده رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد.وأشار المصدر ذاته، في تصريح أفاد به "وات"، اليوم الخميس، الى تسجيل 211 اصابة جديدة بالفيروس خلال ذات الفترة، ليرتفع اجمالي الحالات المؤكدة منذ ظهور الفيروس، بالجهة الى 18539 اصابة، منها 17820 حالة تعافي، فيما لا تزال 155حالة مصنفة نشطة.وبين الحداد، ان الحالات التي لا تزال مصنفة نشطة تتوزع على معتمدية قبلي الشمالية بـ48 حالة، و35 حالة بمعتمدية قبلي الجنوبية، و20 بمعتمدية دوز الشمالية، و6 بمعتمدية دوز الجنوبية، و11 بمعتمدية سوق الاحد، و35 حالة بالفوار، فيما تخلو معتمدية رجيم معتوق حاليا من اية حالة نشطة.واشار، الى ان المؤشر التراكمي للاصابات المسجل بالجهة خلال 14 يوما الاخيرة، تراجع الى حدود 91 فاصل 7 على كل 100 ألف ساكن.سجلت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين، امس الاربعاء، حالتي (02) وفاة جراء الاصابة بفيروس "كورونا" في معتمدية تطاوين الشمالية، وبذلك يرتفع العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذ بداية العام الجاري الى 44 حالة مؤكدةكما رصدت الادارة الجهوية للصحة، وفق ما نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي 49 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" تتوزع الى 19 اصابة في غمراسن و12 حالة في تطاوين الشمالية و11 اصابة في البئر الاحمر و04 اصابات في تطاوين الجنوبية و03 اصابات في رمادة، وبذلك يرتفع العدد الجملي للمصابين منذ غرة جانفي الماضي الى 2923 حالة مؤكدةوتقلص عدد الخاضعين للعلاج باقسام كوفيد-19 الى 05 مصابين بفيروس "كورونا" بقسم "كوفيد-19" بالمستشفى الجهوي بتطاوين ومصاب واحد (01) بقسم "كوفيد-19" بالمستشفى المحلي برمادة.