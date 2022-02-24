تعزيز التعاون الثنائي، محور لقاء الجرندي بمساعد وزير خارجية إيران المكلف بالشرق الأوسط وشمال افريقيا

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مثلت العلاقات التونسية الإيرانية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، محور لقاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الاربعاء، بمساعد وزير الخارجية الإيراني المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مير مسعود حسينيان، الذي يؤدي زيارة إلى تونس في إطار جولة بالمنطقة المغاربية.وتسلم الجرندي خلال اللقاء، وفق بلاغ للخارجية، رسالة خطية من وزير الشؤون الخارجية الايراني، أمير حسين عبد الليان، تتعلق بالتعاون الثنائي وسبل تعزيزه في شتى المجالات.كما كان اللقاء فرصة للتأكيد على الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والرغبة المشتركة في تعزيز هذه العلاقات في مختلف الميادين، والاستغلال الأمثل للإمكانيات المتوفرة في تونس وايران، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.وأكد الوزير أهمية تهيئة الظروف المناسبة للتحضير للاستحقاقات الثنائية، وفي مقدمتها الدورة القادمة للجنة المشتركة، إلى جانب استحثاث نسق التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والسياحية، وتبادل زيارات الوفود والخبراء في البلدين.وتم خلال اللقاء أيضا استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، إلى جانب تبادل وجهات النظر بخصوص مختلف المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وفي هذا الإطار، أشاد الدبلوماسي الايراني، حسب بلاغ الخارجية، "بالدور الذي اضطلعت به تونس خلال عضويتها بمجلس الأمن الدولي 2020-2021 في الدفاع عن قضايا الحق والعدل، وفي مقدمتها القضية الفلسطنية".