تعزيز التعاون الثنائي، محور لقاء الجرندي بمساعد وزير خارجية إيران المكلف بالشرق الأوسط وشمال افريقيا


Publié le Jeudi 24 Février 2022 - 06:14 قراءة: 0 د, 58 ث
      
مثلت العلاقات التونسية الإيرانية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، محور لقاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الاربعاء، بمساعد وزير الخارجية الإيراني المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مير مسعود حسينيان، الذي يؤدي زيارة إلى تونس في إطار جولة بالمنطقة المغاربية.

...

وتسلم الجرندي خلال اللقاء، وفق بلاغ للخارجية، رسالة خطية من وزير الشؤون الخارجية الايراني، أمير حسين عبد الليان، تتعلق بالتعاون الثنائي وسبل تعزيزه في شتى المجالات.

كما كان اللقاء فرصة للتأكيد على الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والرغبة المشتركة في تعزيز هذه العلاقات في مختلف الميادين، والاستغلال الأمثل للإمكانيات المتوفرة في تونس وايران، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
..


وأكد الوزير أهمية تهيئة الظروف المناسبة للتحضير للاستحقاقات الثنائية، وفي مقدمتها الدورة القادمة للجنة المشتركة، إلى جانب استحثاث نسق التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والسياحية، وتبادل زيارات الوفود والخبراء في البلدين.

وتم خلال اللقاء أيضا استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، إلى جانب تبادل وجهات النظر بخصوص مختلف المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا الإطار، أشاد الدبلوماسي الايراني، حسب بلاغ الخارجية، "بالدور الذي اضطلعت به تونس خلال عضويتها بمجلس الأمن الدولي 2020-2021 في الدفاع عن قضايا الحق والعدل، وفي مقدمتها القضية الفلسطنية".

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241630



  2.10% (216384 participants des 16+)

En continu

Toutes les news

الخميس 24 فيفري 2022 | 23 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:37 18:11 15:41 12:39 06:57 05:31
Babnet
Babnet19° Babnet % 87 :الرطــوبة
تونــس Babnet
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-819°-916°-1014°-714°-7
  • Avoirs en devises
    23708,7

  • (23 fev)
  • Jours d'importation
    133
  •              1 € = 3,26830 DT        1$ =2,88756 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 fev)   1357,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   