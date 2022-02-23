رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: لقد جققنا تقدما جيدا" في المحادثات مع تونس" باتجاه إمكانية الدخول في برنامج تمويلي جديد

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قال رئيس بعثة الصندوق كريس جيريجات، الأربعاء، أن المحادثات مع السلطات التونسيّة سجّلت تقدّما " لقد حققنا تقدما جيدا" .وأعلن جيريجات، عقب زيارة أفتراضية انطلقت منذ يوم 14 فيفري 2022 واستكملت أمس، الثلاثاء 22 فيفري 2022، سنواصل مناقشاتنا في الأسابيع القادمة للنظر في إمكانية الدخول في برنامج تمويلي جديد مع تونس.كما أعلن بأنّ الصندوق "سيظل، كما كان من قبل، على تواصل وثيق مع السلطات لدعم تونس وشعبها" وفق ما أفاده البنك المركزي التونسي في بلاغ اصدره، الأربعاء.، وقد اختتم خبراء صندوق النقد الدولي أمس، الثلاثاء، 22 فيفري 2022, زيارة افتراضية إلى تونس لعقد مناقشات تقنية تهدف إلى الإحاطة ببرنامج الإصلاح، الذي وضعته السلطات التونسية.