وزير المالية: استكمال المحادثات التقنية مع صندوق النقد الدولي يوم 22 فيفري 2022

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أكّدت وزير المالية سهام نمصية، الإربعاء، بتونس، أن المحادثات التقنية، التّي انطلقت منذ يوم 14 فيفري 2022، بين بعثة صندوق النقد الدولي والفرق التقنية لكل الوزارات انتهت أمس ، الثلاثاء 22 فيفري 2022.وافادت نمصية، على هامش الحفل، الذّي خصّص لإطلاق صندوق التنمية المخصص للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المجددة "إينوفاتاك"، أنّ هذه المحادثات شملت كل الجوانب، التّي سيتم إدراجها في إطار الوثيقة النهائية، المتوقع الاتفاق بشأنها مع صندوق النقد الدولي. وأضافت بأنّ هذه المحادثات كانت ناجعة وحملت الردود والتفاصيل، التّي طلبها الصندوق من تونس.يشار إلى أن الأمر يتعلّق بالمحادثات التقنية، التّي تسبق المحادثات الرسمية، المتوقع إطلاقها خلال الأسابيع القادمة بغاية إبرام إتفاق مالي جديد بين تونس ومؤسسة التمويل الدولية. وأوضحت وزيرة المالية أن هذه المحادثات جرت في كامل الشفافية والصراحة والواقعية وبرهنت على درجة التزام الحكومة الحالية.وأعلنت نمصية أن بعثة عن صندوق النقد الدولي ستزور تونس خلال شهر مارس 2022 للاتفاق بشأن تاريخ إطلاق المحادثات بين تونس ومؤسسات التمويل الدولية.وأبرزت أن المسودة الأولى، التّي كانت محل تحادث مع الصندوق تمّ مدّها إلى المنظمات المهنية. وأوضحت أنّ الحكومة تلقّت ملاحظات من قبل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وان اتصالات إيجابية جرت مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وأنّه من المنتظر عقد لقاءات مع هذه الأطراف خلال الفترة القادمة.وخلصت وزيرة المالية إلى أن المؤشرات الحالية إيجابية معربة عن الأمل في التوصل إلى إبرام اتفاق مالي جديد مع صندوق النقد الدولي.