منح الصبغة الجامعية لعدد من الأقسام الطبية بالمستشفيات الجهوية بنابل والكاف وتوزر


Publié le Mercredi 23 Février 2022 - 23:29 قراءة: 0 د, 19 ث
      
صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 23 فيفري الجاري ثلاثة قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة، تتعلق بمنح الصبغة الجامعية لعدد من الأقسام بمستشفيات جامعية.

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وتنص هذه القرارات المؤرّخة في 21 فيفري الجاري على منح الصبغة الجامعية لكل من قسم طب الأسنان بالمستشفى الجهوي "محمد التلاتلي" بنابل وقسمي الإنعاش الطبي بكل من المستشفى الجهوي بالكاف والمستشفى الجهوي بتوزر .


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