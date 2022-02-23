طقس بارد نسبيا الليلة وتقلص مرتقب في فاعلية الرياح

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يكون الطقس باردا نسبيا الليلة لتتراوح درجات الحرارة بين 9 و 13 درجة وتكون في حدود 6 درجات بالمرتفعات الغربية، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.ومن المنتظر ان تشهد فاعلية الرياح تقلصا لتتراجع سرعتها القصوى الى ما دون 40 كلم/س، والبحر مضطرب عموما، في ما تكون الأجواء مغيمة جزئيا بأغلب المناطق.