طقس بارد نسبيا الليلة وتقلص مرتقب في فاعلية الرياح


Publié le Mercredi 23 Février 2022 - 18:36 قراءة: 0 د, 16 ث
      
يكون الطقس باردا نسبيا الليلة لتتراوح درجات الحرارة بين 9 و 13 درجة وتكون في حدود 6 درجات بالمرتفعات الغربية، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.

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ومن المنتظر ان تشهد فاعلية الرياح تقلصا لتتراجع سرعتها القصوى الى ما دون 40 كلم/س، والبحر مضطرب عموما، في ما تكون الأجواء مغيمة جزئيا بأغلب المناطق.


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