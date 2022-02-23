بطول الدوحة للماسترز - انس جابر الى الدور ربع النهائي

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تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر الى الدور ربع النهائي لبطولة الدوحة للماسترز (1000 نقطة) عقب فوزها على التشيكية تيريزا مارتينكوفا المصنفة 42 عالميا 2-1 (6-1 و3-6 و6-3) اليوم الاربعاء في الدور ثمن النهائي.وكانت جابر المصنفة عاشرة عالميا تفوقت في الدور السادس عشر على البيلاروسية الياكسندرا ساسنوفيتش المصنفة 61 عالميا 2-1 (1-6 و7-5 و6-3).وستلاقي انس جابر في الدور ربع النهائي الايستونية انات كونافيت المصنفة سابعة عالميا التي تاهلت على حساب البلجيكية ايليز ميرتانز المصنفة 26 عالميا (6-3 و0-6 و6-2).