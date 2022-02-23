المهدية: "قريبا إحداث المركز الوطني لرعاية المعاقين وسيكون حلا جذريا لملف الآلية 20" (مالك الزاهي)

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أكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، الأربعاء في تصريح لـ"وات"، أن الوزارة تشتغل على مشروع جديد يتمثل في إحداث المركز الوطني لرعاية المعوقين.وأوضح الوزير، خلال زيارة أداها إلى ولاية المهدية، أنه يجري العمل مع الإدارة العامة للشؤون القانونية لإنشاء المركز، الذي "سيكون بمثابة الحل الجذري لملف أعوان الآلية 20 وعددهم حوالي 321 فردا".وبين أن المركز سيكون مؤسسة تخضع للإشراف المباشر لوزارة الشؤون الاجتماعية مع تمتعها بالاستقلالية المالية والإدارية، مشيرا إلى أن الإطار التشريعي المتعلق بإحداثه سيكون جاهزا مع موفى مارس 2022.وقال الزاهي، عقب لقاء جمعه بممثلين عن أعوان الآلية 20 بالمهدية، أنه شدد على ضرورة ايجاد حل نهائي للتشغيل الهش، واقترح على الأعوان ادماجهم في المركز لوضع حد لحالة التهميش التي عاشوها لأكثر من 10 سنوات.ولفت، في ذات الصدد، إلى أن حكومات ما بعد الثورة قد تلكأت في حل هذا الملف خاصة وأن المعنيين بولاية المهدية (حوالي 87 شخصا) تم توزيعهم على وزارتي التربية والصحة.وأضاف الوزير أن المركز، الذي طرح مشروعه على رئيس الجمهورية، سيمثل حلا لتأسيس رعاية أكبر بحاملي الإعاقة خاصة أن الميزانية المرصود ة في هذا الإطار تصرف فقط على بابي التأجير ومنح التسيير.ويخوض أعوان الآلية 20 بجهة المهدية، منذ الخميس المنقضي، اضراب جوع وحشي مطالين بتسوية نهائية لملفهم وتمكينهم من الاستقرار المهني وصون كرامتهم بضمان دخل محترم.وأشرف الوزير، خلال هذه الزيارة، على أول ندوة وطنية للأخصائيين الاجتماعيين يطرحون فيها مشاغلهم ويتلقون من خلالها التوجهات الجديدة في قطاعهم.