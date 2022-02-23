توزر: الاستعداد لإنجاح الأنشطة السياحية خلال عطلة الربيع والتظاهرات الدولية التي تحتضنها الجهة في الأشهر المقبلة

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استعدادا لإنجاح التظاهرات السياحية المبرمجة خلال عطلة الربيع والأنشطة المزمع تنفيذها خلال الأشهر القادمة، انتهت المندوبية الجهوية للسياحة من ضبط استعداداتها اللازمة لذلك وخصوصا التنسيق مع بلديات الجهة للعناية بالمسالك السياحية ونظافة المواقع السياحية الأكثر زيارة من قبل السياح التونسيين والأجانب، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة ياسر صوف.وأشار ذات المصدر ل(وات) بأنه من المنتظر أن تحقق الوحدات السياحية في عطلة شهر مارس نسبة امتلاء محترمة وفق المؤشرات المرتبطة بعدد الحجوزات، واضاف انه تم التنسيق مع البلديات السياحية فيما يتعلق بالنظافة و يتم حاليا القيام بعمليات مراقبة للوحدات السياحية سواء الفندقية أو غيرها للمحافظة على جودة الخدمات وتقديم التوصيات المتعلقة باحترام البروتوكول الصحي خصوصا في ما يتعلق باحترام نسب الإيواء بالنزل.وأوضح صوف أن الجهة شهدت اليوم الأربعاء زيارة عدد من وكلاء الاسفار الاسبان استعدادا لتنظيم الملتقى السنوي لوكالات الاسفار الاسبانية الذي ينتظر أن تحتضنه ولاية توزر الأشهر القادمة.ومن المقرر كذلك أن تحتضن الجهة في شهر ماي القادم ملتقى وكالات الاسفار الألمانية بمشاركة 100 وكيل أسفار وتمثل أولى المواعيد السياحية الدولية في احتضان عدة مواقع سياحية بولاية توزر للمرحلة الثانية من التظاهرة الدولية للمناطيد يومي َ14 و16 مارس المقبل بعد مرحلة أولى في جزيرة جربة من 11 الى 13 مارس.