فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي

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أعلنت المؤسسة الوطنيّة لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافيّة والفنيّة عن فتح باب الترشّح للمشاركة في فعاليات الدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي لسنة 2022. وحدّدت يوم 25 مارس القادم كآخر أجل لقبول الترشحات.وأوردت المؤسسة الوطنيّة لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافيّة والفنيّة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن باب الترشح مفتوح لكافة المبدعين في مختلف ضروب الفنون والثقافة، والممارسين لمهنة الوساطة أو التعهد في إقامة الحفلات الفنية، وسائر الهياكل والمؤسسات التي تُعنى بإنتاج الأعمال الفنية وترويجها.ويتعيّن على الراغبين في تقديم ترشحاتهم، إيداع ملفاتهم لدى المؤسسة مرفوقة بتصوّر مفصّل عن العرض وأسماء المشاركين. كما ينبغي أن يتضمن الملف المقترح تسجيلا سمعيا بصريا لنماذج من البرنامج الفني لا تقل مدتها عن 10 دقائق.ويشترط أيضا تقديم السيرة الذاتية لصاحب المشروع، وتحديد المتطلبات التقنية (الصوت والإنارة) واللوجستية لتنفيذ المشروع المقترح، فضلا عن تقديم كشف مالي مفصل لتكلفة العرض ووثيقة تكليف قانونيّة بالنسبة إلى الملفات المقدمة من قبل متعهدّي الحفلات ونسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة ومن شهادة الاحتراف الفنّي بالنسبة إلى الفنّانين الذين يمارسون نشاطهم باعتبارهم أشخاصا طبيعيّين، إلى جانب نسخة من بطاقة التعريف الجبائية وكذلك نسخة من مضمون السجلّ التجاري.تجدر الإشارة إلى أن وزارة الشؤون الثقافية كانت قد أصدرت بلاغا أمس الثلاثاء 22 فيفري، أعلنت فيه عن تعيين كمال الفرجاني مديرا للدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي.وجدير بالتذكير أيضا أن هذه الدورة تم تأجيلها في مناسبتين متتاليتين، وذلك خلال السنتين الماضيتين (2020 و2021)، بسبب الأزمة الصحية التي خلفتها جائحة كورونا.