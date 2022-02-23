القصرين : حجز 2,5 طن من السداري كانت ستروّج خارج المسالك القانونية وبأسعار مشطّة

حجز أعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات في القصرين، أمس الثلاثاء ، رفقة أعوان الشرطة البلدية في منطقة تلابت ، 2,5 طن من العلف الحيواني " السدّاري" بمحل عشوائي لبيع الاعلاف كان بصدد ترويجها خارج مسالك التوزيع القانونية وبأسعار مشطّة ( حوالي أربعة اضعاف سعرها القانوني ) وفق مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين.
وأوضح ذات المصدر أن هذه العملية تأتي في إطار التصدي لعمليات الإحتكار والمضاربة في قطاع الأعلاف ، مبرزا أنه تمّ في نفس الإطار إعادة ضخّ هذه الكمية بالمسالك القانونية وسيتمّ تأمين ثمنها في الخزينة العامة للدولة التونسية.
وأوضح ذات المصدر أن هذه العملية تأتي في إطار التصدي لعمليات الإحتكار والمضاربة في قطاع الأعلاف ، مبرزا أنه تمّ في نفس الإطار إعادة ضخّ هذه الكمية بالمسالك القانونية وسيتمّ تأمين ثمنها في الخزينة العامة للدولة التونسية.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 241595