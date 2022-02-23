القصرين : حجز 2,5 طن من السداري كانت ستروّج خارج المسالك القانونية وبأسعار مشطّة

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حجز أعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات في القصرين، أمس الثلاثاء ، رفقة أعوان الشرطة البلدية في منطقة تلابت ، 2,5 طن من العلف الحيواني " السدّاري" بمحل عشوائي لبيع الاعلاف كان بصدد ترويجها خارج مسالك التوزيع القانونية وبأسعار مشطّة ( حوالي أربعة اضعاف سعرها القانوني ) وفق مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين.وأوضح ذات المصدر أن هذه العملية تأتي في إطار التصدي لعمليات الإحتكار والمضاربة في قطاع الأعلاف ، مبرزا أنه تمّ في نفس الإطار إعادة ضخّ هذه الكمية بالمسالك القانونية وسيتمّ تأمين ثمنها في الخزينة العامة للدولة التونسية.