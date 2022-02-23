ميناء حلق الوادي: احباط محاولة تهريب 30 صفيحة من "الزطلة"


Publié le Mercredi 23 Février 2022 - 15:34 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أحبطت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي بالتنسيق مع المصالح الأمنية بمحافظة شرطة الحدود، محاولة تهريب 30 صفيحة من مخدر القنب الهندي "الزطلة" تزن اجمالا 2970 غرام و 7000 قرص من مخدر سوبيتاكس، وذلك في إطار مكافحة تهريب المواد المخدرة.

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وأفادت الإدارة العامة للديوانة في بلاغ صادر عنها الاربعاء، أنه تم الاشتباه في شاحنة قادمة إلى تونس من ميناء جنوة الإيطالي و بعرضها على جهاز الكشف بالأشعة تبين وجود أجسام مشبوهة مخفية داخل بعض معدات الأمتعة الموردة على متنها، وبإخضاعها للتفتيش الدقيق تم ضبط المواد المخدرة.

وتم وفق المصدر ذاته ، تحرير محضر حجز في الغرض وإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات وذلك بعد استشارة النيابة العمومية.
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