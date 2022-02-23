حجز 32 كغ من الزئبق الفضي ومباشرة قضيّة حول "مسك وترويج موّاد كميائيّة خطيرة"


Publié le Mercredi 23 Février 2022 - 15:25 قراءة: 0 د, 25 ث
      
ألقت وحدات الحرس الوطني، أمس الثلاثاء بالقصرين، القبض على ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيّارة وبحوزتهم حوالي 32 كغ من الزّئبق الفضّي "بغرض الاتجار بها"، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية اليوم الأربعاء في بلاغ.

...

وأكد ذات المصدر أن القيمة المالية للكمية المحجوزة تقدر بـ 380 ألف دينار، مشيرا إلى أنها "مادّة كيميائيّة خطيرة تُستعمل في أغراض طبية ويمكن توظيفها في أغراض مشبوهة".

وأذنت النّيابة العموميّة بحجز كمية الزئبق المذكورة والاحتفاظ بالموقوفين ومباشرة قضيّة عدلية موضوعها "مسك وحيازة وترويج موّاد كميائيّة خطيرة" ومواصلة الأبحاث.
..



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241589



  2.08% (214391 participants des 16+)

En continu

Toutes les news

الأربعاء 23 فيفري 2022 | 22 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:36 18:10 15:40 12:40 06:58 05:32
Babnet
18°
 Babnet18° Babnet % 52 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
7.72 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1019°-819°-915°-1015°-9
  • Avoirs en devises
    23537,8

  • (22 fev)
  • Jours d'importation
    132
  •              1 € = 3,26945 DT        1$ =2,88083 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 fev)   1050,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   