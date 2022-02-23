قبلي: وقفة احتجاجية لأعوان دائرة الامن الوطني بدوز للمطالبة بتحسين ظروف العمل


Publié le Mercredi 23 Février 2022 - 13:44 قراءة: 0 د, 39 ث
      
وات - نظّم أعوان الامن بدائرة الامن الوطني بدوز، صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية بمشاركة ممثلي عدد من الاسلاك الامنية الاخرى، وذلك على خلفية النقص المسجل في الزاد البشري ووسائل العمل والنقل بهذه الدائرة.

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واوضح رئيس النيابة النقابية بدائرة الامن الوطني بدوز، بلقاسم منصور، لـ"وات"، ان هذا التحرك الاحتجاجي يأتي على خلفيّة عدم تفاعل السلط الجهوية والمركزية مع المطالب المرفوعة من قبل الامنيين العاملين بهذه الدائرة والمتمثلة اساسا في النقص الفادح في الافراد ووسائل العمل والنقل، وتوسعة مقر الدائرة الامنية الذي يضم 6 وحدات تعمل كل منها في مكتب وحيد.

وأضاف المصدر ذاته ان هذه الوقفة الاحتجاجية ستعقبها سلسلة من التحركات النضالية للدفاع عن حقوق أعوان الدائرة في تعزيز مقوّمات العمل من حيث الافراد ووسائل التنقل التي تنحصر حاليا في سيارة وحيدة تعمل على كامل مرجع نظر الدائرة الامنية بدوز.

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