زغوان: انطلاق إعداد المخطط التنموي الجهوي 2023 ـ 2025

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أعطيت، اليوم الأربعاء، إشارة الانطلاق لإعداد المخطط التنموي 2023 - 2025 بولاية زغوان وذلك جلسة عمل تضمّنت تقديم عرض حول منهجية المخطط، وآجال إعداده، والتوصيات المقترح إتباعها، والأطراف التي سيتم تشريكها في إعداد المخطط.وتم خلال هذه الجلسة، المنعقدة بإشراف المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون الولاية، غازي مسعود، وحضور كافة المصالح والهياكل الجهوية والمحلية وممثلي مكونات المجتمع المدني، تكوين 4 فرق عمل لإعداد التقرير الجهوي الذي يتضمن 4 محاور تتعلق بالتنمية البشرية، والبنية الأساسية واللوجستية والتهيئة الترابية، والتنمية المستدامة، والقطاعات المنتجة.وذكر المدير الجهوي للتنمية، خالد حسني، في تصريح لـ"وات"، أن كل فريق عمل سيتولى في مجاله تدارس سير المشاريع المتواصلة والمعطلة والإشكاليات التي تعوق حسن تنفيذها، مع اقتراح مشاريع جديدة قابلة للإنجاز وتستجيب لتطلعات المواطنين ،لافتا إلى أنه سيقع التركيز في هذا المخطط على القطاعات المنتجة والدافعة للاستثمار وقطاع المياه والبنية التحتية.