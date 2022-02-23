تطاوين: وقفة احتجاجية امام المستشفى الجهوي على اثر تعرض طبيبة للعنف

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نفذ عدد من الاطباء والممرضين والتقنيين السامين العاملين بالمستشفى الجهوي بتطاوين، اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية على اثر تعرض طبيبة تعمل بقسم الطب الاستعجالي بالمستشفى، اول امس الاثنين، الى العنف اثناء ادائها لمهامها، وطالبوا بحمايتهم اثناء عملهم من كل اعتداء وعنف واعادة فتح مركز الامن الوطني بالمستشفى الذي كان اغلق منذ فترة.واكد الكاتب العام للنقابة الجهوية للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة فتحي بن عون في تصريح ل(وات) ان العاملين في المستشفى من الاطارات الطبية وشبه الطبية والممرضين "غير مستعدين للتعرض مرة اخرى للعنف اثناء اداء عملهم" واضاف انهم "سينسحبون كلما تبين لهم انهم غير محميين من اي اعتداء"، وقال ان النقابة حريصة على ان يعمل منظوريها في اريحية تامة وبعيدا عن كل تهديد ووعيد لا سيما في قسم الطب الاستعجالي الذي يشهد حركية متزايدة وحالات حرجة تحتاج الى العناية وسرعة التدخل اللازمتين.واكد مدير المستشفى الجهوي بتطاوين عبدالمجيد الرقاد ل(وات) ان ادارته فتحت بحثا اداريا في الحادثة وقضية عدلية تقدمت بها المعتدى عليها وستتخذ ادارته الاجراءات القانونية المناسبة في الموضوع.من جهتها، افادت الطبيبة المعتدى عليها انيسة حمزة في فيديو كانت نشرته على شبكة التواصل الاجتماعي انها تعرضت خلال عملها بقسم الطب الاستعجالي للعنف المعنوي والمادي من قبل المدعو طارق الحداد وعائلته حيث تم التهجم عليها في القسم دون ان تعرف سببا لذلك، فيما فند الحداد بدوره في مقطع فيديو نشره ايضا على "الفايسبوك" اقوال الطبيبة وقال انه "لم يلق العناية وهو مصاب في حادث مرور تسبب له في 03 كسور"، وينتظر ان يثبت التحقيق الاداري والبحث الامني الذين تم فتحهما لتحديد اسباب العنف والقائم به.ويشهد قسم الطب الاستعجالي والمستشفى الجهوي عموما منذ فترة مغادرة العديد من الاطباء الذين لم يقع تعويضهم فيما يتزايد عدد المتوجهين اليه باعتباره الوحيد في مدينة تطاوين ذات الكثافة السكانية العالية (قرابة نصف متساكني الولاية) وغياب الخط الاول للطب الاستعجالي يخفف عنه الضغط ويسعف الحالات العادية وغير الخطرة وفق اقتراحات عدد من مسؤولي القسم.