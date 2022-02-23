الترفيع في طاقة استعاب قاعات العروض والفضاءات الثقافية انطلاقا من 01 مارس

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أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها على صفحتها الرسمية عن قرار الترفيع في طاقة استعاب قاعات العروض والفضاءات الثقافية إلى 75 بالمائة نظرا لتحسن الوضع الصحي بخصوص انتشار فيروس كورونا.وحسب المؤشرات الصحية الايجابية من المنتظر أن يتم الإعلان قريبا عن مزيد الترفيع في طاقة استعاب قاعات العروض، على أن يقع الحرص على مواصلة الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، وفق ما ورد في نص البلاغ.وسيتم الانطلاق في تطبيق هذه الإجراءات بداية من يوم الثلاثاء 01 مارس 2022.وذكرت الوزارة في بلاغها أن هذه التدابير قابلة للتحيين وفقا للمستجدات المتصلة بتطور الوضع الصحي بالتنسيق مع الهياكل الصحية والإدارية ذات النظر حفاظا على سلامة الجميع.