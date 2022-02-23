بن عروس : الانطلاق في إعداد وثيقة المخطط التنموي 2023-2025 ب

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خصّصت جلسة العمل التي احتضنها مقر ولاية بن عروس، أمس الثلاثاء، للانطلاق في إعداد وثيقة المخطط التنموي 2023 - 2025، التي ستقوم بها اللجان القطاعية الجهوية والفرق المكلفة بإعداد الوثيقة الجهوية للمخطط.ووفق ما ورد بالصفحة الرسمية لولاية بن عروس، فقد تم خلال الجلسة، تقديم عرض حول منهجية إعداد مخطط الوثيقة، ودليل إعداد التقارير الجهوية، ومشمولات ونشاط فرق العمل، والآجال المحددة للانتهاء من إعداد مشروع الوثيقة الجهوية للمخطط.ويقتضي دليل الإجراءات، إعداد التقارير من قبل الفرق المكلفة وعرضها على أنظار لجنة التخطيط والمالية، ثم على النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي، ليتم التداول والمصادقة عليها، وذلك في اجل لا يتعدى شهر افريل 2022 .وقد تم تكوين 4 فرق عمل مكلفة بتحديد الإشكاليات والمحاور الإستراتيجية والأهداف التنموية، واقتراح البرامج والمشاريع للفترة القادمة، وتتوزع على فريق عمل يعنى بمحور تنمية القطاعات المنتجة والاستثمار والقدرة التنافسية، وفريق يعنى بمحور البيئة والتنمية المستدامة والطاقات المتجددة، وثالث يهتم بمحور البنية الأساسية والتهيئة الترابية، وفريق أخير يركز عمله على محور التنمية البشرية والرفاه الاجتماعي والإدماج .وتضم هذه الفرق، إلى جانب ممثلي المصالح الفنية، ممثلين عن البلديات والقطاع الخاص والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.وكانت وزارة الاقتصاد والتخطيط ضبطت 8 محاور كبرى لإعداد المخطط التنموي، مرتبطة أساسا بالتحولات العالمية والإقليمية، والتوازنات الاقتصادية الجملية، وبالإصلاحات الكبرى، وبالاستثمار الخاص، وبتحسين مناخ الأعمال، وبالسياسات القطاعية، وبتنمية رأس المال البشري والإدماج الاجتماعي، وبالتنمية الجهوية وبتمويل الاقتصاد.