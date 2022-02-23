جندوبة: أصحاب مؤسسات ووسائل نقل يطالبون بالتدخل العاجل لاستكمال الجسر المحول بشارع المغرب العربي

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أعرب عدد من أصحاب المؤسسات التجارية والخدماتية المنتصبة على جهتي شارع المغرب العربي بمدينة جندوبة وأخرى بداخلها وأصحاب سيارات الأجرة (تاكسي فردي ولواج) وأصحاب سيارات خاصة ووسائل نقل عمومية وعدد من المرضى والطلبة عن بالغ قلقهم من عدم استكمال اشغال مشروع الجسر المحوّل على مستوى السكة الحديدية بشارع المغرب العربي بجندوبة الذي خصصت له اعتمادات فاقت 9 ملايين دينار.وقد سجلت اشغال المشروع تقدما فاق 90 بالمائة منذ انطلاقتها في 2017 ومن المفترض ان تنتهي اشغاله في موفى 2020، إلا أن الاطراف المتداخلة عجزت عن فضّ الإشكالات العالقة بلاستكمال المشروع وفي مقدمتها عدم تميكن صاحب محطة الوقود بالشارع المذكور من التعويضات اللازمة وفق ما سجل من تعهدات رسمية، لاسيما بعد ان أوقفت المحطة والمزمع ازالتها بشكل نهائي عن النشاط بسبب الاشغال وحاجة الدولة الى الارض المقامة عليها.وفي هذا الصدد، قال رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بجندوبة، سعد الله الخلفاوي، في تصريح لـ"وات"، إن مصالح أصحاب وسائل النقل الخاصة والعمومية، وأصحاب المؤسسات المنتصبة على جهتي الجسر المحوّل، والمستثمرين المحليي، قد نفذ صبرهم وزاد تذمرهم من الاضرار التي لحقتهم بسبب تعطّل هذا المشروع موضحا أن توقف الاشغال وعدم استكمالها تسبب في خسائر مادية لأصحاب سيارات الأجرة تفوق 6 دنانير للسيارة الواحدة يوميا بعد ان باتوا مضطرين لاعتماد مسافات أخرى للوصول الى داخل المدينة ومحطاتهم الاصلية والمعتادة.وأضاف ان المؤسسات المنتصبة بالمنطقة قد تراجعت أنشطتها هي الأخرى بشكل لافت، وبات بعض أصحابها مهددا بالسجن لعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه المزودين وحتى تجاه عائلاتهم، داعيا الى ضرورة التعجيل بفض الاشكال العالق وايفاء وزارة التجهيز بتعهداتها وتوفير ضمانات صاحب محطة الوقود في التعويض بعد ان تعطلت مصالحه لأكثر من 4 سنوات.واتهم معز البوسليمي صاحب محطة الوقود المذكورة، في بيان وجّهه الى وزارة التجهيز والإسكان، السلطات الجهوية والمركزية بعدم مبالاتها بقيمة المشروع الذي خصصت له اعتمادات فاقت 7 مليون دينار واهميته وحقوق أصحاب المؤسسات الذين توقفت او تراجعت انشطتهم بسببه، معتبرا انه بات مستهدفا بسبب تمسكه بالدفاع عن حقوقه وان تمسكه اودى به مؤخرا السجن بعد ان عجز عن تسديد مبالغ مالية لفائدة مزودي المحطة.ووجّه البوسليمي، في ذات الوقت، نداء الى السلطات المعنية بهدف التدخل العاجل وانهاء هذه المعاناة التي يتعرض لها المستثمر المحلي وتوفير ضمانات الاستقرار بعيدا عن كل أشكال التشفي والتمييز، وفق تعبيره.ودعا، في تصريح لـ"وات"، الى إيقاف ما اعتبره نزيفا ينخر لا فقط جيوب أصحاب المؤسسات ومسدي الخدمات بل يهدد المال العام لان توقف المشروع سيستعمل ذريعة للترفيع في تكاليفه، وفق تصوّره.في المقابل، أوضحت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في ردها على البيان الصادر في الغرض ومراسلات الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بجندوبة الممضى من قبل المدير الجهوي بجندوبة، عادل الحيدري، ان الاجراءات في مرحلة متقدمة لاستكمال المشروع وفضّ الإشكالات العالقة وفي مقدمتها إشكالية صاحب محطة الوقود، ذلك وان مصالح الإدارة العامة للاختبارات التي احيل لها الموضوع قامت يوم 6 أكتوبر من السنة المنقضية بمعاينات ميدانية للعقار الذي أقيمت عليه محطة الوقود المراد اقتنائها وقد أدرج طلب الاختبار عبر منظومة التصرف في ملفات تحت عدد 2401/21.وأكدت ان مصالح الوزارة استكملت الملف واحالته على الإدارة العامة للاختبارات بتاريخ 16 ديسمبر 2021 والذي يستوجب عرض الملف برمته على لجنة الاقتناء للمشاريع العمومية بالجهة.