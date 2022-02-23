القصرين: شاب يقدم على إضرام النار في جسده بساحة الشهداء وسط المدينة


Publié le Mercredi 23 Février 2022 - 12:05 قراءة: 0 د, 22 ث
      
وات - أقدم، صباح اليوم الاربعاء، شاب أصيل حي عرقوب ميمون، التابع لمعتمدية القصرين الشمالية، على إضرام النار بجسده في ساحة الشهداء وسط مدينة القصرين.
وقد تولت فرق الحماية المدنية نقله على جناح السرعة إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لتمكينه من الإسعافات الضرورية، وفق ما ذكره عدد من شهود العيان ل(وات).
...

ووصف ذات الشهود حروق الشاب المذكور ب"الخطيرة" بعد أن اندلعت النيران في كامل جسده، علما وأنه لم يتم بعد تحديد أسباب إقدامه على هذا الفعل.

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