متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 23 فيفري

وات -

. ..

الكاف: تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"وصفر حالة وفاة

. .

باجة: تسجيل حالتي وفاة و33 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

يشهد وباء "كوفيد 19" بولاية الكاف، تراجعا ملحوظا منذ عدة أيام، وذلك وفق ما تشير إليه الاحصائيات التي تقدمها الإدارة الجهوية للصحة بصفة يومية.وتشير ذات الاحصائيات، الى انه تم اليوم الأربعاء، تسجيل 41 إصابة جديدة بالعدوى بالفيروس التاجي، دون تسجيل أية حالة وفاة خلال الأيام ال3 الأخيرة، وذلك بعد الكشف عن نتائج 127 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 21 فيفري.وجاء في التحيين الجديد، أيضا، استقرار الوضع الوبائي بالمستشفيات التي لم تشهد حالة ضغط طيلة الفترة الأخيرة، وفق ما ذكره ل"وات"، رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الإدارة، عبد الباقي الجمني.وذكر الجمني، في هذا السياق، أن 28 مصابا يقيمون في مستشفيات الجهة، منهم 05 في اقسام الانعاش والعلاج المكثف، فيما تراجع عدد الحالات النشيطة إلى مستويات منخفضة إذ لم يتعدى 244 حالة خلال الخمسة أيام الأخيرة.ويرتفع، وفق التحيين الجديد، إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي منذ بداية انتشار الوباء في الجهة، الى 24847 إصابة، منها 24603 حالة تعافي، فيما استقر عدد الوفيات في حدود 746 حالة.سجلت بولاية باجة حالتي وفاة جديدتين جراء الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد لرجل وامراة عمرهما 85 و88 سنة ليصل عدد ضحايا فيروس "كورونا" بالجهة منذ بداية الجائحة الى 725 حالة وفاة.وكشفت نتائج اخر التحاليل الفيروسية التى تم اجراؤها امس الثلاثاء، وجود 33 اصابة جديدة بعدوى الفيروس منها 13 اصابة بنفزة و8 اصابات بمدينة باجة و10 اصابات بتستور، ليرتفع عدد الاصابات المسجلة منذ بداية الجائحة بباجة الى 25360 حالة من جملة 65674 تحليلا تم اجراؤها.وسجل انخفاض فى نسبة التحاليل الايجابية من جملة التحاليل المجراة فى حدود 25 بالمائة مقارنة ب30 بالمائة خلال الاسبوع المنقضي ومقارنة ب38 بالمائة قبل اكثر من 15 يوما، وسجل ايضا انخفاض فى عدد الاصابات لكل 100 الف ساكن خاصة بمدينة باجة التى سجلت قرابة 400 اصابة لكل 100 الف ساكن مقارنة باكثر من 1400 اصابة لكل 100 الف ساكن فى موفي جانفي المنقضي.وبقيت كل معتمديات ولاية باجة مصنفة ذات مستوى انذار مرتفع جدا للاصابة بفيروس "كورونا" مع وجود عدد من الاصابات يفوق ال100 اصابة لكل 100 الف ساكن.