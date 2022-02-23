النادي الصفاقسي - تغييرات بالجملة تشمل جوانب التدريب والتاطير لفرع كرة القدم

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اجرت الهيئة التسيرية للنادي الصفاقسي برئاسة منصف السلامي في الايام الماضية عدة تغييرات شملت جوانب التدريب والتاطير في فرع كرة القدم .وتم في هذا السياق تعيين عادل بن زويتة في خطة مدرب حراس بالفريق الأول لكرة القدم. وسيحافظ المدرب محمد الفخفاخ على خطته كمدرب حراس فريق النخبة ومساعد مدرب حراس بالفريق الأول حسب ما افاد به الناديكما تم تعيين يوسف البعتي في خطة مدير رياضي لصنفي أكابر كرة القدم والنخبة.وكانت الهيئة التسييرية للنادي الرياضي الصفاقسي عينت غسان بوخريص وعبد السلام بن عرب مسؤولين على الفريق الثاني لكرة القدم.