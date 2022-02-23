ليلي الشيخاوي: وزارة البيئة تعمل بشكل مكثف للانتهاء من اصدار مجلة البيئة


Publié le Mercredi 23 Février 2022 - 14:45 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أكدت وزيرة البيئة، ليلي الشيخاوي، أن الوزارة ستعمل بشكل مكثف للانتهاء من اصدار مجلة البيئة في وقت تستعد فيه الوزارة لعقد ورشة عمل حول المجلة مع المجتمع المدني.

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وصدرت تأكيدات الشيخاوي، في اعقاب ورشة عمل حول مجلة البيئة التي انطلق العمل على اعدادها منذ سنة 2013، شارك فيها عدد من الخبراء والاستاذة الجامعيين والباحثين.

وناقش المشاركون في الجلسة اهمية اصدار تونس لمجلة قانونية للبيئة لضمان أهداف التنمية المستدامة يمكن ان تؤسس للحد من مخاطر الاحتباس الحراري الى جانب ارساء آليات التصرف في النفايات.
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وتوفر المجلة اطارا قانونيا لمكافحة التلوث والتصدي لاهدار الموارد الطبيعية الى جانب المحافظة على التنوع البيولوجي و المحافظة على المناطق البحرية المحمية.



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