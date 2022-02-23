تعيين 3 مدربين يابانيين في تنس الطاولة للاشراف على اندية تونسية

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افاد رئيس الجامعة التونسية لكرة الطاولة لطفي ڨرفال انه في اطار التعاون التونسي والياباني في المجال الرياضي تم تعيين مدرب ياباني في اختصاص تنس الطاولة بنادي تنس الطاولة بلمطة سيليه تعيين مدرب ثاني بمدينة رفراف و مدرب ثالث في مدينة قرمبالية .وفي سياق متصل تم امس تنظيم حفل استقبال بمديمة لمطة تم خلاله تقديم المدرب الياباني الجديد "كونو هيديكازو" الذي باشر مهامه وستتواصل مهامه لمدة سنتين .وحضر الحفل بالخصوص رئيس الجامعة التونسية لكرة الطاولة لطفي ڨرفال و ممثلين عن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي منال الدغبوجي وميكي نوري ومسؤولين محليين واعضاء هيئة النادي.