البطولة العربية للاندية للكرة الطائرة - برنامج مباريات الدور ربع النهائي


Publié le Mercredi 23 Février 2022 - 06:46 قراءة: 0 د, 25 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي للبطولة العربية للاندية للكرة الطائرة التي تتواصل بتونس الى غاية 26 فيفري الجاري :
الخميس 24 فيفري 2022
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قاعة رادس
س 13 / الاهلي القطري - كاظمة الكويتي
س 15 / الريان القطري - السيب العماني
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س 17 / الترجي الرياضي - مستقبل المرسى
س 19 / دار كليب البحريني - الكامل والوافي العماني


الجمعة 25 فيفري 2022 - الدور نصف النهائي
السبت 26 فيفري 2022 - المباراة الترتيبية من اجل المركز الثالث والدور النهائي

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