البطولة العربية للاندية للكرة الطائرة - برنامج مباريات الدور ربع النهائي

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قاعة رادسس 13 / الاهلي القطري - كاظمة الكويتيس 15 / الريان القطري - السيب العمانيس 17 / الترجي الرياضي - مستقبل المرسىس 19 / دار كليب البحريني - الكامل والوافي العمانيالجمعة 25 فيفري 2022 - الدور نصف النهائيالسبت 26 فيفري 2022 - المباراة الترتيبية من اجل المركز الثالث والدور النهائي