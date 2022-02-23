البطولة العربية للاندية للكرة الطائرة - برنامج مباريات الدور ربع النهائي

في ما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي للبطولة العربية للاندية للكرة الطائرة التي تتواصل بتونس الى غاية 26 فيفري الجاري :
الخميس 24 فيفري 2022
قاعة رادس
س 13 / الاهلي القطري - كاظمة الكويتي
س 15 / الريان القطري - السيب العماني
س 17 / الترجي الرياضي - مستقبل المرسى
س 19 / دار كليب البحريني - الكامل والوافي العماني
الجمعة 25 فيفري 2022 - الدور نصف النهائي
السبت 26 فيفري 2022 - المباراة الترتيبية من اجل المركز الثالث والدور النهائي
الخميس 24 فيفري 2022
قاعة رادس
س 13 / الاهلي القطري - كاظمة الكويتي
س 15 / الريان القطري - السيب العماني
س 17 / الترجي الرياضي - مستقبل المرسى
س 19 / دار كليب البحريني - الكامل والوافي العماني
الجمعة 25 فيفري 2022 - الدور نصف النهائي
السبت 26 فيفري 2022 - المباراة الترتيبية من اجل المركز الثالث والدور النهائي
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 241559