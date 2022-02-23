مكتب الرابطة يسلط عقوبة على مستقبل قابس باللعب خارج القواعد في ثلاث مباريات كفريق مستضيف


Publié le Mercredi 23 Février 2022 - 07:39 قراءة: 0 د, 57 ث
      
سلط مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء عقوبة على مستقبل قابس باجراء ثلاث مباريات بعيدا عن ميدانه كفريق مستضيف وذلك على خلفية الاحداث التي جدت خلال مقابلته امام اولمبيك سيدي بوزيد يوم الاحد الماضي لحساب الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية.

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كما تقرر استدعاء الكاتب العام لمستقبل قابس ولاعب الفريق محمد الشيباني الى الاجتماع القادم لمكتب الرابطة مع تعليق نشاط الاخير الى حين مثوله.

هذا وفرض مكتب الرابطة جملة من العقوبات الاخرى على عدد من اندية الرابطتين المحترفتين الاولى والثانية، ويتعلق الامر بكل من نادي حمام الانف (توبيخ وخطية مالية قدرها 2500 دينارمن اجل رمي المقذوفات) ومستقبل الرجيش (توبيخ وخطية مالية قدرها 2500 دينار من اجل رمي القوارير) والنادي البنزرتي (توبيخ وخطية مالية قدرها 1500 دينارمن اجل رمي الشماريخ) ومكارم المهدية وشبيبة القيروان (توبيخ وخطية مالية قدرها 1500 دينارمن اجل رمي المقذوفات) وكوكب منزل نور (توبيخ وخطية مالية قدرها 1000 دينار من اجل اشعال الشماريخ).
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كما تقرر استدعاء مدرب جمعية جربة زياد زيود الى الاجتماع القادم لمكتب الرابطة على خلفية التوجه بعبارات نابية للحكم مع تعليق نشاطه الرياضي الى حين مثوله وكذلك حارس مرمى الفريق ايمن بن ايوب وايقاف نشاطه الرياضي الى حين مثوله.

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