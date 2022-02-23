تنوّع ضعيف للصادرات التونسيّة مقارنة بالمنافسين الرئيسيين (المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكميّة)

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لا يزال تنوع الصادرات التونسيّة إن على مستوى المنتج أو على مستوى السوق دون المنافسين الرئيسيين لتونس رغم بعض التحسن المسجل، ذلك ما أظهرته دراسة تعلّقت "بلوحة قيادة القدرة التنافسية الخارجية لتونس" نشرها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، الثلاثاء.وفيما يتعلق بهيكلة الصادرات التونسية، فقد أظهرت الدراسة أن قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية ما فتىء يحقق تقدما ليحتكر الحصة الأكبر من إجمالي الصادرات التونسية من السلع على حساب النسيج والملابس والجلود. وسجلت الصادرات الميكانيكية والكهربائية معدل ناهز 1ر45 بالمائة خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 الى غاية 2019 مقابل 1ر28 بالمائة خلال الفترة الممتدة من سنة 2001 الى غاية 2010.وبخصوص تحليل الهيكلة القطاعية للصادرات التونسية نحو الاتحاد الأوروبي فقد أظهرت نتائج الدراسة أنها تضاهي، خاصّة، صادرات المغرب وتركيا نحو السوق ذاتها.تونس فقدت1 بالمائة من حصّتها من سوق الخيرات في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة 2011 / 2019فقدت تونس، خلال الفترة 2011/ 2019، حوالي 1 بالمائة من حصتها من سوق الخيرات في الاتحاد الأوروبي على عكس منافسيها وخاصة منهم المغرب، الذي سجل تحسنا ملحوظا في حصته مقارنة بالفترة 2001 /2010وفي ما يتعلق بالنسيج والملابس والجلود عرفت تونس تراجعا حادا في نصيبها من سوق الاتحاد الاوروبي في حدود 6،4 بالمائة لصالح بنغلاديش وباكستان وبولندا التي سجلت حصصها على التوالي زيادة ملحوظة في السوق ذاتها.وشهدت المغرب، التّي كانت حصّتها أقل مقارنة بحصّة تونس، اداء أفضل خلال السنوات الأخيرة.وبخصوص الصناعات الميكانيكية والكهربائية، وإن تمكن القطاع من تغطية تراجع قطاع النسيج والملابس والجلود، فقد سجل انخفاضا طفيفا، بدوره، بنسبة 0،6 بالمائة كمعدل سنوي خلال الفترة 2011 /2019 على عكس أغلب الدول المنافسة في السوق الأوروبية على غرار المغرب، التّي شهدت زيادة هامّة في حصّتها.وفي قطاع الصناعات الكيميائية وعلى عكس منافسيها، باستثناء سنغافورة، عرفت صادرات تونس تراجعا بنسبة 3 بالمائة من حصّتها من سوق المنتوجات الكيميائية خلال الفترة 2011 /2019.وحققت تونس خلال الفترة ذاتها زيادة في حصتها بنسبة 2 بالمائة في ما يتعلق بالصناعات الغذائية خلافا لعدد من البلدان المنافسة من ذلك المغرب، خاصّة، التّي عرفت حصتها من هذه المواد تراجعا.تحسن أداء الصادرات التونسيّة من المنتجات ذات التكنولوجيا العالية والمتوسطةوتحسنت الصادرات التونسيّة من المنتجات ذات التكنولوجيا العالية والمتوسطة على حساب المنتجات ذات التكنولوجيا الضعيفة. ويعد اداء هذه الصادرات أفضل بالنسبة لصادرات المغرب وتركيا بالنسبة للمنتجات ذات التكنولوجيا العالية وأقل أهمية مقارنة بالمغرب بالنسبة للمنتجات ذات التكنولوجيا المتوسطة.لكن يبقى اداء هذه الصادرات محتشما مقارنة بعدد من الدول المنافسة، التّي ما فتئت تبدي تخصصا في التكنولوجيا العالية. ويتعلّق الأمر، تحديدا، بالصين وفيتنام وبعدد من دول أوروبا الوسطى والشرقية على غرار بولونيا وجمهورية تشيكيا.م/مود