تصفيات كاس العالم لكرة السلة - المنتخب التونسي يسافر الى داكار


Publié le Mardi 22 Février 2022 - 22:03 قراءة: 0 د, 41 ث
      
سافر المنتخب الوطني لكرة السلة بعد ظهر اليوم الى العاصمة السنغالية داكار لخوض غمار المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة من 25 الى 27 فيفري الجاري .
وحضر لتوديع بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة بمطار تونس قرطاج الدولي وزير الشباب و الرياضة كمال دقيش.
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وأسدى الوزير بتشجيعاته الى لاعبي المنتخب الوطني معربا لهم عن ثقته في العناصر الواعدة التي يزخر بها منتخب كرة السلة مؤكدا دعم سلطة الاشراف المتواصل للمنتخبات التونسية مهمى كانت النتائج.

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وفي ما يلي برنامج مباريات المنتخب التونسي المتواجد ضمن المجموعة الثانية التي تضم ايضا منتخبات الكامرون و رواندا و جنوب السودان :

يوم الجمعة 25 فيفري 2022 :
س 22: تونس – الكامرون
يوم السبت 26 فيفري 2022 :
س 16 : تونس – جنوب السودان
يوم الأحد 27 فيفري 2022 :
س 22: تونس – رواندا

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