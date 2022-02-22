بنزرت: وفاة شخصين إثر حادث مرور بمنطقة الخيتمين من معتمدية العالية

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أسفر حادث مرور جد مساء اليوم الثلاثاء، بالطريق الوطنية رقم 8 على مستوى مدخل بلدة الخيتمين، عن وفاة شخصين، وفق ما افاد به مصدر محلي مسؤول.وأوضح المصدر ذاته أن صورة الحادث، وفق التحريات الأولية، تمثلت في اصطدام سيارتين خفيفتين كانتا تسيران في اتجاهين متعاكسين على مستوى مدخل بلدة الخيتمين، الأمر الذي أسفر عن وفاة سائق إحدى السيارتين على عين المكان، بينما توفي سائق السيارة الثانية أثناء نقله للمستشفى.وأضاف المصدر أن مصالح الحرس الوطني تولت السهر على إعادة حركة السير لطبيعتها بالمكان، بالتوازي مع فتح بحث في ملابسات الحادث، الذي تشير المعطيات الأولية إلى أن المتسبب فيه هو السرعة وعدم التركيز والمجاوزة الخطرة.