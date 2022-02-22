الكرة الطائرة: مستقبل المرسى ينهزم أمام الأهلي القطري ويضرب موعدا مع الترجي الرياضي في الدور ربع النهائي


Publié le Mardi 22 Février 2022 - 21:57 قراءة: 0 د, 30 ث
      

انهزم المستقبل الرياضي بالمرسى أمام الأهلي القطري اليوم الثلاثاء بنتيجة ثلاثة أشواط لشوطين ضمن اليوم الخامس من البطولة العربية للأندية البطلة للكرة الطائرة في نسختها الأربعين التي تحتضنها تونس الى غاية 26 فيفري الجاري.
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وجاءت تفاصيل أشواط اللقاء الذي دار في قاعة رادس متعددة الاختصاصات (19-25 و13-25 و28-26 و25-16 و10-15).
وبهذه النتيجة أنهى مستقبل المرسى منافسات الدور الأول من المجموعة الثالثة في المركز الثاني خلف الأهلي القطري ضامنا بذلك ترشحه للدور ربع النهائي.
وسيلتقي مستقبل المرسى في في الدور ربع النهائي متصدر المجموعة الأولى الترجي الرياضي التونسي.
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وتجرى مباريات الدور ربع النهائي جميعها بعد غد الخميس في قاعة رادس.



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